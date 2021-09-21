هوملز: أخبرت بيلينجهام 25 مرة إنني أحبه

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بروسيا دورتموند

انهال ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند بالإشادة على زميله في الفريق جود بيلينجهام.

جود بيلينجام

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وتحدث هوميلز لشبكة "دازن" قائلا: "هو الأكثر نضجا وجدية للاعب بعمر الـ18 عاما رأيته على الإطلاق".

وواصل "جود أحد قادي الفريق، هو أحد أكثر اللاعبين الذين يمتلكون أعلى الأصوات في الفريق، لقد أخبرته 25 مرة هذا العام بالفعل إنني أحبه".

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وأتم اللاعب الألماني حديثه "هو لاعب عظيم وفتى رائع، سيسير في طريقة بنسبة 100% بلا أدنى شك".

وخلال الموسم الماضي شارك بيلينجهام في 44 مباراة مع دورتموند سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع مثلهم وتوج بكأس ألمانيا.

وخلال الموسم الجاري شارك صاحب الـ18 عاما في ست مباريات سجل خلالهم هدفين.

بروسيا دورتموند جود بيلينجهام ماتس هوملز
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