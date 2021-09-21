سولشاير: تيلليس يعود ضد وست هام.. وسأجري بعض التغييرات في المباراة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

سولشاير مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عودة أليكس تيلليس الظهير الأيسر للفريق من الإصابة التي جعلته بعيدا عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويستضيف يونايتد منافسه وست هام غدا الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال سولشاير اليوم الثلاثاء: "أليكس تيلليس عمل جيدا في الفترة الأخيرة وسيتواجد غدا في القائمة ضد وست هام".

أخبار متعلقة
مؤتمر بوكيتينو: استبدلت ميسي لإصابته.. كل الكبار لا يريدون ترك الملعب مؤتمر أنشيلوتي: هذا رأيي في أنباء إقالة كومان.. وكامافينجا لديه كل شيء ليلعب في كل المراكز مدرب وست هام: لن أبيع رايس مقابل 100 مليون إسترليني

وأكمل "لم نفقد أي لاعب جراء الإصابة في مباراة الأحد لذا ستكون نفس القائمة ويتعين علي الاختيار منهم، نحن نعرف أننا مازلنا في بداية الموسم وبعض اللاعبين يحتاجون لدقائق لزيادة لياقتهم البدنية".

وأردف "لذا سأجري بعض التغييرات ضد وست هام".

وعن اللاعب الشاب أنتوني إيلانجا قال: "كان مرعبا في المباريات التحضيرية، التزامه وحماسه وطريقة لعبه كانت رائعة، أحب رؤية لاعبين مثله".

وأتم سولشاير حديثه "إيلانجا شعر بالضيق بعدما لم يتم استدعاؤه للقاء وست هام الماضي ولكنه سجل لفريق تحت 23 عاما والآن أصبح مستعدا ليتواجد معنا في قائمة لقاء الغد".

وكان يونايتد فاز الأحد الماضي على وست هام في ملعب لندن في خامس جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.

سولشاير مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد يعلن ضم عبد المنصف.. والحارس يشارك في المران مباشرة 9 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - التدرب على التسديد والكرات العرضية.. وتألق السعيد وعاشور وزيزو 20 دقيقة | مصر
تشكيل ليفربول - صلاح خارج لقاء نورويتش.. وأوريجي يقود الهجوم 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هوملز: أخبرت بيلينجهام 25 مرة إنني أحبه 48 دقيقة | الدوري الألماني
سولشاير: تيلليس يعود ضد وست هام.. وسأجري بعض التغييرات في المباراة ساعة | أوروبا
مؤتمر بوكيتينو: استبدلت ميسي لإصابته.. كل الكبار لا يريدون ترك الملعب ساعة | الدوري الفرنسي
مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | مصر
تشكيل الأهلي - طاهر أساسي أمام الجيش في السوبر.. ودكة بدلاء قوية للأحمر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك