سولشاير: تيلليس يعود ضد وست هام.. وسأجري بعض التغييرات في المباراة

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عودة أليكس تيلليس الظهير الأيسر للفريق من الإصابة التي جعلته بعيدا عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويستضيف يونايتد منافسه وست هام غدا الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال سولشاير اليوم الثلاثاء: "أليكس تيلليس عمل جيدا في الفترة الأخيرة وسيتواجد غدا في القائمة ضد وست هام".

وأكمل "لم نفقد أي لاعب جراء الإصابة في مباراة الأحد لذا ستكون نفس القائمة ويتعين علي الاختيار منهم، نحن نعرف أننا مازلنا في بداية الموسم وبعض اللاعبين يحتاجون لدقائق لزيادة لياقتهم البدنية".

وأردف "لذا سأجري بعض التغييرات ضد وست هام".

وعن اللاعب الشاب أنتوني إيلانجا قال: "كان مرعبا في المباريات التحضيرية، التزامه وحماسه وطريقة لعبه كانت رائعة، أحب رؤية لاعبين مثله".

وأتم سولشاير حديثه "إيلانجا شعر بالضيق بعدما لم يتم استدعاؤه للقاء وست هام الماضي ولكنه سجل لفريق تحت 23 عاما والآن أصبح مستعدا ليتواجد معنا في قائمة لقاء الغد".

وكان يونايتد فاز الأحد الماضي على وست هام في ملعب لندن في خامس جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.