مؤتمر بوكيتينو: استبدلت ميسي لإصابته.. كل الكبار لا يريدون ترك الملعب

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أنه استبدل نجمه ليونيل ميسي أمام ليون يوم الأحد بسبب تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال الأرجنتيني عن مواطنه الذي بدا غير راض عن استبداله:"لأوضح الأمور، نراقب اللاعبين وكل شيء يحدث خلال المباريات. رأينا ميسي يتفقد ركبته، شاهدنا ذلك حين تلقى ضربة".

وواصل خلال مؤتمر صحفي "أداؤه أسعدني، لعب جيدا جدا في الشوط الأول. كان ينقصنا فقط تسجيل هدف. في الدقيقة 75 مثلما قلت من قبل، قررنا استبداله بعد ما رأيناه".

وأتم "بالطبع كل اللاعبين الكبار لا يريدون ترك الملعب، أتفهم ذلك ولا مشكلة لدي في الأمر".

وأعلن باريس اليوم الثلاثاء إصابة ميسي في ركبته اليسرى وغياب عن لقاء ميتز في الدوري يوم الأربعاء.

وكانت النتيجة هدفا لمثله بين باريس وليون وفي الدقيقة 93 سجل ماورو إيكاردي هدف انتصار الأول.

وشارك ميسي في 3 مباريات منذ انتقاله لباريس مطلع الموسم الجاري.

ولم يسجل هدفا مع الفريق حتى الآن.

ويستضيف باريس يوم السبت فريق مونبيلييه في الدوري وبعد 3 أيام يواجه ضيفه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.