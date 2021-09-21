تشكيل الأهلي - طاهر أساسي أمام الجيش في السوبر.. ودكة بدلاء قوية للأحمر

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 17:59

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر

ظهر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أساسيا في مواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتشكيل فريقه المعتاد في مواجهة طلائع الجيش.

وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة قبل أيام في مران الأهلي، قبل أن يتعافى ويظهر في تشكيل فريقه الأساسي للسوبر.

بينما احتفظ بالمدافع المغربي بدر بانون على مقاعد البدلاء، وأيضا أليو ديانج لاعب الوسط.

ومن الصفقات الجديدة يجلس الثنائي لويس ميكيسوني وحسام حسن على مقاعد البدلاء.

وخرج كريم فؤاد من القائمة، بجانب الثنائي العائد من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – كهربا – حسام حسن – بدر بانون – أليو ديانج – صلاح محسن – محمود وحيد – لويس ميكيسوني – محمد هاني

بينما استبعد موسيماني كل من:

عمار حمدي – أحمد عبد القادر – مصطفى شوبير – حمزة علاء – كريم فؤاد – وليد سليمان – رامي ربيعة

الأهلي طلائع الجيش السوبر المصري
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