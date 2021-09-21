تشكيل طلائع الجيش - أحمد سمير وميدو جابر يقودان الهجوم أمام الأهلي

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - أحمد سمير

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الأساسي أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري.

ويقود الهجوم الثنائي أحمد سمير والوافد الجديد ميدو جابر بينما على مقاعد البدلاء ظهر كريم الطيب ومحمد علي الجويني المنضمين حديثا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف - حسن مجدي

الوسط: مهند لاشين - عمرو السيسي - عبد الرحمن شيكا

المهاجم: أحمد سمير - ميدو جابر - أحمد عبد الرحمن زولا

ويلعب طلائع الجيش أمام الأهلي في السابعة من مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وكان طلائع الجيش وصيف النسخة السابقة من كأس مصر بينما حصد الأهلي لقبي الدوري والكأس وقتها.

السوبر المصري طلائع الجيش أحمد سمير
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