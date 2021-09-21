مؤتمر أنشيلوتي: هذا رأيي في أنباء إقالة كومان.. وكامافينجا لديه كل شيء ليلعب في كل المراكز

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد رأيه في الأنباء المثارة حاليا حول إقالة رونالد كومان مدرب غريمه التقليدي برشلونة.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "من تجربتي فهناك العديد من المشاكل التي سيواجهها المدرب أجلا أم عاجلا، هنا أنا تسير الأمور على ما يرام معي".

واستدرك "لكن على المدرب أن يجد الحل ولا شيء غير ذلك".

وتحدث أنشيلوتي عن المباريات المقبلة في الدوري وأولها أمام مايوركا غدا الأربعاء في سادس جولات المسابقة قائلا: "سأقوم ببعض التغييرات في التشكيل وسأقرر بعد مران اليوم".

وأكمل "إن حافظنا على الروح والقتال حتى النهاية فسوف تسير الأمور على ما يرام، نمتلك جودة كبيرة لكن الروح هي الأساس".

وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبه فينيسيوس جونيور قائلا: "هو يتمتع بالنضج والثقة ومن الصعب إلاراحة لاعب لديه رغبة كبيرة في اللعب".

وأضاف "هو لا يزال بعمر الـ20 ولا أظن أن هناك مشكلة إن خاض مباراتين متتاليتين".

وأشاد كذلك أنشيلوتي بلاعب الفريق الجديد إدواردو كامافينجا وأوضح "لديه كل شيء ليلعب في ريال مدريد".

وعن أفضل مركز له قال: "تحدثت معه كثيرا في المباريات السابقة شارك في مركز المحور في خط الوسط لكنه يمتلك إمكانيات للعب بشكل هجومي أكبر وهو لاعب مميز ويستطيع تغطية جميع المراكز".

وشدد أنشيلوتي على أن علاقته بريال مدريد رائعة وقال: "علاقتي مع هذا النادي رائعة لهذا قلت إنني في شعر عسل، بالطبع ستأتي أوقات ولن تكون الأمور جيدة ولكنني سأظل أحترم ريال مدريد بما يمثله دائما".

وأردف "حتى بعد أن تمت إقالتي في المرة الأولى كانت علاقتي رائعة مع النادي ولهذا عدت وهذا يعني إننا تغلبنا على كافة الأمور بشكل جيد".

وكشف أنشيلوتي عن عودة فيرلاند ميندي وتوني كروس ومارسيلو من الإصابات الأسبوع المقبل.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه أتليتكو مدريد.