مدرب وست هام: لن أبيع رايس مقابل 100 مليون إسترليني

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - إنجلترا - كرواتيا

أشاد كيفين نولان مساعد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد بديكلان رايس لاعب وسط الفريق الذي تهتم أندية كبيرة بالتعاقد معه.

ديكلان رايس

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وقال نولان لـBBC:"حين تراه يلعب، يبدو متحكما في كل شيء. بالنسبة لي، سيتحسن. لن أبيعه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني".

وكتبت تقارير أن مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بالحصول على خدمات لاعب وسط منتخب إنجلترا الذي شارك في يورو 2020.

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واستمر نولان "رايس يريد التعلم والتحسن، يتقبل النصيحة دائما. أفضل شيء بالنسبة لي كمدرب أنه يستمع لي، يحترمني بسبب ما حققته، لكني أشعر أنه قادر على المضي قدما وشارك دوليا أكثر مني، المشاركة في بطولة أوروبا وأشياء مثل هذه".

وشارك رايس (22 عاما) في 26 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة وسجل هدفين وحصل على وصافة يورو 2020.

ولعب رايس في شباب تشيلسي قبل أن ينضم لوست هام إلى 2013.

ويمتد عقد رايس مع فريق المطارق إلى 2024.

ديكلان رايس وست هام يونايتد
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