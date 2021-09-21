كرة سلة - موعد مواجهة سيدات مصر ضد تونس لحجز بطاقة ربع نهائي بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 17:28

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - منتخب مصر سيدات كرة سلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة السلة الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء موعدا لمواجهة منتخب سيدات مصر ضد تونس في الدور المؤهل لربع نهائي بطولة إفريقيا.

وتقام بطولة إفريقيا في ياوندي العاصمة الكاميرونية وكان المنتخب المصري قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بعد فوز على غينيا وخسارة من السنغال.

وكانت منتخبات السنغال ونيجيريا ومالي والكاميرون قد ضمنت تأهلها مباشرة إلى ربع النهائي بعد تصدر المجموعة.

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ويفتتح منتخب سيدات السلة مباريات المرحلة التأهيلية للدور ربع النهائي في الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء.

وفي حال تأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي يواجه فريق الكاميرون صاحب الأرض.

وتقام مباريات ربع النهائي بعد غد الخميس بينما تقام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن يوم الجمعة.

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