سكاي: تغريم واللعب بدون جماهير.. عقوبة المجر بسبب العنصرية

كشفت شبكة سكاي سبورت العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على المجر بسبب الأفعال العنصرية في مباراة إنجلترا.

وكانت إنجلترا قد فازت على المجرب بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في المجر في بداية شهر سبتمبر ضمن مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

وارتكبت الجماهير المجرية أفعال عنصرية تجاه رحيم ستيرلنج وبيلينجهام لاعبي منتخب إنجلترا، وكان أبرز تلك الأفعال إصدار أصوات قرود.

وفقا لسكاي فإن الاتحاد الأوروبي قد قرر تغريم الاتحاد المجر 185 ألف جنيه إسترليني.

كما قرر الاتحاد الأوروبي عقاب المجرب بلعب المباراتين المقبلتين بدون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المجر المباراتين بدون جماهير أمام كل من ألبانيا وسان مارينو.

ويحتل منتخب المجر المركز الرابع في المجموعة برصيد 10 نقاط خلف بولندا، وألبانيا وإنجلترا.