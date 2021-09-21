فلاهوفيتش: هذه نصيحة إبراهيموفيتش لي.. إيطاليانو سبب بقائي في فيورنتينا وريبيري أخي الأكبر

كشف دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا لماذا اختار زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان كقدوته، وكما تحدث عن علاقته الخاصة بفرانك ريبيري زميله السابق في فيورنتينا وكذلك تشيزاري برانديلي مدربه السابق مع النادي البنفسجي.

دوسان فلاوفيتش النادي : فيورنتينا فيورنتينا

فلاهوفيتش (21 عاما) الموسم الجاري سجل 5 أهداف في 5 مباريات بقميص الفيولا.

وتحدث الصربي عن مشواره مع فيورنتينا قائلا: "أسير بشكل رائع في فلورنسا، وصلت إلى هنا بسن صغير، هي بمثابة بيتي الثاني".

وتابع في حديثه عبر قناة "دازن" الإيطالية: "أردت البقاء هنا، اعتقد أنه يمكنني النمو أكثر هنا، سأساهم بتسجيل وصناعة عديد الأهداف، والبقية ستأتي".

فلاهوفيتش انضم لصفوف فيورنتينا موسم 2018-2019 ليبدأ موسمه الرابع مع الفيولا.

وواصل "قد تكون هناك مخاطر إذا لم تُخاطر بدونها لا تعيش، يأتي في بالي فرانشيسكو توتي عندما سجل ركلته الترجيحية على طريقة بانينكا في يورو 2000 أمام هولندا".

فلاهوفيتش سجل هدفا من ركلة جزاء أمام تورينو في نهائي دوري الشباب أمام تورينو من قبل.

وتطرق الصربي للحديث عن زلاتان إبراهيموفيتش والذي يعتبره قدوته قائلا: "عائلتي أولا، ومن ثم أتحدث عن اللاعبين، أحب إبراهيموفيتش بسبب شخصيته ورغبته الدائمة في عدم الاستسلام".

وأكمل "لا يجعل أحدا يهيمن عليه، يلعب بوحشية، عندما خسرنا 3-2 في فلورنسا (الموسم الماضي)، استغلت حقيقة أنه قد لا يكون غاضبا جدا وطلبت منه القميص".

وأردف "لقد وقعها من أجلي، التقطنا صورة وكتبنا الإهداء بلغتنا. قال لي أن أستمر وألا أستسلم أبدا. أنا لا أجيد التحدث عندما أقابل قدوتي".

وتحدث أيضا عن لاعب آخر بمثابة قدوة له وهو ستيفان يوفيتش: "قدوتي البلقاني؟ يوفيتش لاعب أحد يعرفه، لكنه أصبح قائد بارتيزان بلجراد بعمر الـ 18، ذهبت كل يوم أحد لمشاهدته، كان لدي قميص بدون أرقام وفي المنزل طبعت عليه الرقم 35".

يوفيتش بدأ مسيرته مع بارتيزان ثم انضم إلى فيورنتينا وبعدها مانشستر سيتي وإنتر وموناكو.

وعن المقارنة مع إرلينج هالاند قال: "هو أسرع مني، لكننا نتنافس في باقي المستويات".

ووصف فلاهوفيتش مدربه فينتشنزو إيطاليانو بـ "الغاضب دائما" فقال: "أنه أحد أسباب بقائي في فيورنتينا، دائما يضع أنظاره عليك لا يجعلك تتنفس بل تتطور فقط، أحب المنافسة ومن الرائع اللعب تحت قيادته".

وأضاف "عندما يكون غاضبا يناديني باسم دوشان، هو غاضب دائما".

وكذلك تحدث عن مدربه السابق تشيزاري برانديلي وعلاقته بفرانك ريبيري: "لم يقدم لي أحد شيئا مثل برانديلي، إذا أردت شكره سيخرجني".

"اعتبر ريبيري بمثابة أخ أكبر، تحدثنا سويا لساعات ودائما كان ينصحني، كلاهما أصدقائي وممتن لهما".

وأتم على وصف البعض له بالمتغطرس: "ربما في أرض الملعب قد أكون متغطرسا، حيث لا أعرف أبي أو أمي، أرضية الملعب بالنسبة لي حياة أو موت، أنت بحاجة إلى الكثير من احترام الذات والإيمان بنفسك. لكنها ليست غطرسة أبدا".

فلاهوفيتش سجل 34 هدفا وصنع 4 في 89 مباراة بجميع المسابقات بقميص الفيولا.