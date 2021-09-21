أليجري: الحديث عن الماضي لا معنى له.. ويجب علينا الفوز على سبيزيا

شدد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس على ضرورة تحقيق فريقه للفوز غدا أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي.

ويلتقي يوفنتوس مع سبيزيا على ملعب الأخير غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويسعى أليجري لتحقيق الفوز الأول مع يوفنتوس في الدوري هذا الموسم.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "غدا ستكون هناك بعض التغييرات، لعب بعض اللاعبين الكثير من المباريات، وكيليني مصاب بالحمى".

وتابع "سبيزيا فريق يلعب بلا مخاوف واللعب في ملعبهم لم يكن سهلا أبدا، يجب أن نلعب بقوة بدنية وذهنية".

واستمر "نحن نرتكب الأخطاء في الشوط الثاني حتى عندما لا يكون هناك الكثير من الضغط".

وأردف "الحديث عن الماضي لا معنى له، غدا يجب علينا أن نفوز ليس هناك شيء آخر لأقوله".

وشدد "اللاعبين الذين يدخلون من دكة البدلاء يجب أن يكونوا حاسمين عند دخولهم، يجب أن يكون لدينا 16 لاعب يتحملون المسؤولية".

وأكمل "شاهدت مباراة ميلان مرة أخرى، فقدنا الكثير من الكرات، في كرة القدم هناك مناسبات وأنت تدفع ثمنها حتى أنك قد تخاطر بالخسارة".

وأضاف "لا يوجد توتر داخل المجموعة، نعمل جميعا معا للقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكننا ارتكبنا أخطاء في هدف ميلان".

وأتم "الهدف هو مساعدة اللاعبين على التحسن، حتى أكثرهم خبرة، أتحدث إلى جميع اللاعبين لمساعدتهم، ونريد جميعا تحقيق أهداف مهمة معا على أرض الملعب وعلى المستوى الشخصي".

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الـ 18 في جدور ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطتين فقط بعد أربع جولات.