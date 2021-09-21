المصري لـ في الجول: سننفذ لائحة العقوبات على رفعت.. النادي أكبر من أي لاعب

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 15:34

كتب : أيمن عيد

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

شدد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، على أنه سيطبق لائحة العقوبات على جناح الفريق أحمد رفعت.

أحمد رفعت

النادي : المصري

المصري

وكان رفعت، بحسب الخولي، قد ترك بورسعيد ورفض تسليم جواز سفره لإداري الفريق.

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "سننفذ لائحة العقوبات على أحمد رفعت، لأن النادي أكبر من أي لاعب".

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وأكمل "لم يُخلق اللاعب الذي يلوي ذراع المصري. اللاعب مصمم على بيعه لأحد الأندية الصاعدة حديثا ويضغط للرحيل".

وأتم "نرفض بيعه.. أحمد رفعت ليس للبيع".

وفي وقت سابق علم FilGoal.com أن رفعت لديه عرضين من الدوري المصري، لكن إدارة المصري ترفض التفريط فيه.

أحمد رفعت انضم للنادي المصري في الموسم الماضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما خاض 31 مباراة رفقة المصري خلال الموسم الأول. سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

أحمد رفعت المصري محمد الخولي في الدوري
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