مصدر من الوداد المغربي لـ في الجول: بيراميدز اقترب من إتمام صفقة الكرتي

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 15:06

كتب : محمد عبد العظيم

وليد الكرتي الوداد

كشف مصدر بنادي الوداد المغربي، عن اقتراب بيراميدز من إتمام صفقة انتقال نجم الفريق، وليد الكرتي، إلى صفوفه.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بيراميدز اقترب من إنهاء كل تفاصيل انتقال وليد الكرتي، وافقنا على بيعه مقابل 1.7 مليون دولار".

وأردف "وافقنا على تخفيض طلباتنا المادية بعد تنازل اللاعب عن مستحقاته، ومنحنا المدرب وليد الركراكي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب".

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وأتم "منحنا اللاعب الفرصة لإنهاء شروطه الشخصية مع بيراميدز، قبل جمع متعلقاته والسفر للقاهرة".

ويبلغ الكرتي من العمر 27 عاما ويلعب في مركز الوسط وكان قد انضم إلى الوداد منذ صيف 2013.

ولعب الكرتي مع الوداد 273 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 33 آخرين.

وقد يصبح الكرتي ثالث صفقات بيراميدز، بعد ضم فخر الدين بن يوسف وعبد الله مجدي بشكل رسمي.

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