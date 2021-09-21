ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 2020-2021

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 15:05

كتب : إسلام أحمد

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - الحذاء الذهبي

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بجائزة الحذاء الذهبي عن موسم 2020-2021.

وحصد البولندي الجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما سجل 41 هدفا في 29 مباراة بالموسم الماضي من الدوري الألماني.

وتفوق ليفا على ليونيل ميسي صاحب الـ 30 هدفا مع برشلونة وكريستيانو رونالدو صاحب الـ 29 هدفا مع يوفنتوس.

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وقال ليفا أثناء تسلم الجائزة: "لقد كان موسما رائعا بالنسبة لي. في البداية، لم أصدق أنني أستطيع تحطيم هذا الرقم القياسي. مع مرور الوقت، أدركت فقط أن لدي فرصة".

وتابع "أهدي هذه الجائزة إلى جيرد مولر، الذي كان مثالا للاعب كرة قدم، بالنسبة لي ولزوجتي آنا بفضلها حققت ما حققته حتى الآن".

وكان ليفاندوفسكي قد كسر الرقم القياسي المُسجل باسم جيرد مولر بعدما سجل أكثر من 40 هدفا في موسم واحد.

كما أصبح أول لاعب يحصد الجائزة ممثلا عن الدوري الألماني منذ موسم 1971-72 عندما سجل 40 هدفا إنذاك.

وخلال 29 مباراة لم يسجل البولندي في 4 مباريات فقط، وسجل خلال 10 مباريات أكثر من هدف واحد.

ويعد 41 هدفا للبولندي هو الرقم الأعلى منذ موسم 2014-15 عندما سجل كريستيانو رونالدو 48 هدفا بقميص ريال مدريد.

يعد ليونيل ميسي أكثر من حصد الجائزة برصيد 6 مرات أخرها موسم 2018-19.

وكان تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي قد حصد جائزة الموسم قبل الماضي برصيد 36 هدفا.

الحذاء الذهبي روبرت ليفاندوفسكي الدوري الألماني بايرن ميونيخ
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