ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 2020-2021

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بجائزة الحذاء الذهبي عن موسم 2020-2021.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وحصد البولندي الجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما سجل 41 هدفا في 29 مباراة بالموسم الماضي من الدوري الألماني.

وتفوق ليفا على ليونيل ميسي صاحب الـ 30 هدفا مع برشلونة وكريستيانو رونالدو صاحب الـ 29 هدفا مع يوفنتوس.

وقال ليفا أثناء تسلم الجائزة: "لقد كان موسما رائعا بالنسبة لي. في البداية، لم أصدق أنني أستطيع تحطيم هذا الرقم القياسي. مع مرور الوقت، أدركت فقط أن لدي فرصة".

وتابع "أهدي هذه الجائزة إلى جيرد مولر، الذي كان مثالا للاعب كرة قدم، بالنسبة لي ولزوجتي آنا بفضلها حققت ما حققته حتى الآن".

📸 من تسلم ليفاندوفيسكي لـ جائزة الحذاء الذهبي ⚽🟠 عن موسم 2020-2021، بوصفه هداف الدوريات الأوروبية الكبري برصيد 41 هدفا 🇪🇺 pic.twitter.com/ZsCWQJvn9d — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2021

وكان ليفاندوفسكي قد كسر الرقم القياسي المُسجل باسم جيرد مولر بعدما سجل أكثر من 40 هدفا في موسم واحد.

كما أصبح أول لاعب يحصد الجائزة ممثلا عن الدوري الألماني منذ موسم 1971-72 عندما سجل 40 هدفا إنذاك.

وخلال 29 مباراة لم يسجل البولندي في 4 مباريات فقط، وسجل خلال 10 مباريات أكثر من هدف واحد.

ويعد 41 هدفا للبولندي هو الرقم الأعلى منذ موسم 2014-15 عندما سجل كريستيانو رونالدو 48 هدفا بقميص ريال مدريد.

الذهب للذهب! 🌟 الحذاء الذهبي 2021 في يد @lewy_official 👟✨ pic.twitter.com/LKTlDNRXHq — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 21, 2021

يعد ليونيل ميسي أكثر من حصد الجائزة برصيد 6 مرات أخرها موسم 2018-19.

وكان تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي قد حصد جائزة الموسم قبل الماضي برصيد 36 هدفا.