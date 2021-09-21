إنييستا: تشابي جاهز لتدريب برشلونة

يرى أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي حاليا أن تشابي هيرنانديز زميله السابق في الفريق الإسباني أصبح جاهزا لتولي مسئولية تدريب برشلونة.

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي برشلونة

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "التدريب ليس المكان الذي أرى نفسي فيه، ولكن مهما حدث وإذا حانت اللحظة سأفكر في الأمر، ما يمكنني قوله هو أنني أحب العودة إلى برشلونة وهذا واضح للغاية".

واستمر "هناك أيام تعتقد فيها بأنك تريد التدريب والبعض الآخر لا، حاليا أنا ألعب ومن الصعب تخيل أي شيء آخر، ولكن اعقتد أنني يجب أن أفكر في الاحتمالات".

وتابع "أود أن أبقى متصلا بكرة القدم، لإنها حياتي وآمل أن تستمر كذلك".

وأضاف "اعقتد بأن تشابي جاهز لتدري برشلونة، إذا سألتني فأنا أتخيله على مقاعد بدلاء برشلونة، لأنه يستعد ويجهز نفسه لتدريب الفريق ولديه الثقة لمواحهة هذا التحدي".

ويتولي تشافي تدريب السد القطري منذ عام 2019 بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق خمسة ألقاب.

ويلعب إنييستا مع فيسيل كوبي الياباني منذ 2018 بعد رحيله عن برشلونة، وشارك مع الفريق الياباني في 92 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا.

وزامل إنييستا تشافي في برشلونة لمدة 13 سنة، منذ 2002 وحتى 2015 عندما رحل تشافي عن الفريق.