إنييستا: تشابي جاهز لتدريب برشلونة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 14:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

ميسي إنيستا شابي

يرى أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي حاليا أن تشابي هيرنانديز زميله السابق في الفريق الإسباني أصبح جاهزا لتولي مسئولية تدريب برشلونة.

أندرس إنييستا

النادي : فيسيل كوبي

برشلونة

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "التدريب ليس المكان الذي أرى نفسي فيه، ولكن مهما حدث وإذا حانت اللحظة سأفكر في الأمر، ما يمكنني قوله هو أنني أحب العودة إلى برشلونة وهذا واضح للغاية".

واستمر "هناك أيام تعتقد فيها بأنك تريد التدريب والبعض الآخر لا، حاليا أنا ألعب ومن الصعب تخيل أي شيء آخر، ولكن اعقتد أنني يجب أن أفكر في الاحتمالات".

أخبار متعلقة
تقارير: بيرلو وكونتي مرشحان لخلافة كومان في برشلونة راديو كاتالونيا: برشلونة سيدفع 6 مليون يورو في حالة عدم تمديد عقد كومان تشكيل برشلونة - كوتينيو أساسي للمرة الأولى.. فقر حاد في خيارات الهجوم أروخو ينقذ كومان.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في الوقت القاتل

وتابع "أود أن أبقى متصلا بكرة القدم، لإنها حياتي وآمل أن تستمر كذلك".

وأضاف "اعقتد بأن تشابي جاهز لتدري برشلونة، إذا سألتني فأنا أتخيله على مقاعد بدلاء برشلونة، لأنه يستعد ويجهز نفسه لتدريب الفريق ولديه الثقة لمواحهة هذا التحدي".

ويتولي تشافي تدريب السد القطري منذ عام 2019 بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق خمسة ألقاب.

ويلعب إنييستا مع فيسيل كوبي الياباني منذ 2018 بعد رحيله عن برشلونة، وشارك مع الفريق الياباني في 92 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا.

وزامل إنييستا تشافي في برشلونة لمدة 13 سنة، منذ 2002 وحتى 2015 عندما رحل تشافي عن الفريق.

برشلونة أندريس إنييستا تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: تغريم واللعب بدون جماهير.. عقوبة المجر بسبب العنصرية 3 دقيقة | تصفيات كأس العالم
فلاهوفيتش: هذه نصيحة إبراهيموفيتش لي.. إيطاليانو سبب بقائي في فيورنتينا وريبيري أخي الأكبر 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
اتهام رئيس أشانتي جولد الغاني بالتلاعب في النتائج 41 دقيقة | إفريقيا
أليجري: الحديث عن الماضي لا معنى له.. ويجب علينا الفوز على سبيزيا ساعة | الدوري الإيطالي
المصري لـ في الجول: سننفذ لائحة العقوبات على رفعت.. النادي أكبر من أي لاعب ساعة | الدوري المصري
الزمالك: لم نسدد شيئا حتى الآن في قضية النقاز.. والجماهير تطالبنا بضم بن غيث الهارب من الترجي ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تتذكر تاريخ الأهلي في السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
مصدر من الوداد المغربي لـ في الجول: بيراميدز اقترب من إتمام صفقة الكرتي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة