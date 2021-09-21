اتحاد الكرة يلغي المظاهر الاحتفالية في السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بطلائع الجيش في السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب.

وقال بيان من اتحاد الكرة: " قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي".

وأضاف "على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة".

وأكمل "وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وأتم "والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها".