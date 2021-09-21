تقارير: بيرلو وكونتي مرشحان لخلافة كومان في برشلونة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - أنطونيو كونتي

ظهر أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي ضمن الأسماء المرشحة لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة.

ويبتعد برشلونة عن صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عقب خوض 4 مباريات فقط.

وبحسب راديو كتالونيا فأن كومان سيتواجد على مقعد المدير الفني في مواجهة قادش يوم الخميس المقبل.

أخبار متعلقة
راديو كاتالونيا: برشلونة سيدفع 6 مليون يورو في حالة عدم تمديد عقد كومان أروخو ينقذ كومان.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في الوقت القاتل كومان: برشلونة خسر من بايرن 8-2 في وجود ميسي وسواريز وجريزمان قائمة برشلونة – غياب ألبا وبيدري.. واستمرار ابتعاد فاتي أمام غرناطة

وتتزايد الترشيحات في الساعات الأخيرة إذ يرتبط تشابي هيرنانديز بقوة لتدريب البلاوجرانا وخلافة الهولندي.

وبحسب موندو ديبورتيفو فأن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق وأنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإنتر الأسبق ضمن الأسماء المحتملة لتولى المهمة.

وفي الوقت ذاته تدرس إدارة برشلونة تعيين مدير فني يقود مشروع طويل الأمد.

بيرلو في موسم واحد مع يوفنتوس توج بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر المحلي.

فيما توج أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وخسر نهائي الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي مع إنتر.

رونالد كومان برشلونة الدوري الإسباني أنطونيو كونتي أندريا بيرلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يلغي المظاهر الاحتفالية في السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوي 12 دقيقة | مصر
تقارير: بيرلو وكونتي مرشحان لخلافة كومان في برشلونة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يوضح الموقف القانوني في قضية حمدي النقاز 24 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي 31 دقيقة | الدوري الفرنسي
محمد ناصر من النصر إلى الشرقية للدخان 46 دقيقة | الدوري المصري
راديو كاتالونيا: برشلونة سيدفع 6 مليون يورو في حالة عدم تمديد عقد كومان ساعة | الدوري الإسباني
هل يكرر بسيوني ما لم يحققه إلا البدري في تاريخ السوبر المصري؟ ساعة | الدوري المصري
محامو الزمالك في قضية النقاز لـ في الجول: لا علاقة للتسوية بالحكم.. اللاعب لم يقدم أدلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة