باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان

يبدو أن خروج ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان خلال مواجهة أولمبيك ليون لها أسبابها.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، "إصابة ليونيل ميسي بكدمات في عظام ركبته اليسرى وسيتم إجراء تقييم جديد خلال 48 ساعة".

بيان العملاق الباريسي يعني غياب ميسي عن مواجهة ميتز والمقرر إقامتها غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء لحساب الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

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وكان ميسي قد تعرض لضربه في ركبته اليسرى خلال اللقاء، ومن ثم خرج قبل ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 2-1.

كما أشار التقرير الطبي للفريق الباريسي أن الإيطالي ماركو فيراتي عاد للتدريبات اليومية، فيما يواصل الإسباني سيرخيو راموس التدريب منفردا.

وكان ماوريسيو بوكتينيو قد صرّح عقب المباراة قائلا: "أعتقد أن الجميع يعرف إننا نمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ولذلك علينا أن نختار قائمة المباراة ثم أثناء اللقاء، وأن نفكر في الأفضل للفريق ولكل لاعب".

وتابع: "أحيانا تكون القرارات إيجابية وأحيانا لا، ولكن لهذا يتواجد المدرب أمام مقاعد البدلاء، لاتخاذ القرارات، سواء أعجبت الناس أم لا".

وعن لقطة المصافحة غير المكتملة مع ميسي، قال: "أثناء خروج ميسي سألته إن كان بخير، فقال لي إنه بخير، ليس هناك مشكلة".

ميسي شارك حتى الآن بقميص باريس في 3 مباريات فقط منذ انضمامه في صفقة انتقال حر الصيف الجاري.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقاط من 6 مباريات بفارق 5 نقاط عن أولمبيك مارسيليا أقرب منافسيه والذي لديه مباراة أقل.

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