محمد ناصر من النصر إلى الشرقية للدخان

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 13:46

كتب : رضا السنباطي

محمد ناصر - الشرقية للدخان

أعلن نادي النصر انتقال لاعبه محمد ناصر لصفوف نادي الشرقية للدخان.

وأصبح ناصر ثاني لاعب ينتقل من صفوف نادي النصر إلى الشرقية للدخان بعد أحمد داهش في سوق الانتقالات الجارية.

ناصر البالغ 20 عاما صُعد لأول مرة للفريق الأول لنادي النصر في الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة وشارك بعدة مباريات وسجل هدفا في مرمى بتروجت.

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ويشغل ناصر مركزي الوسط المدافع والمهاجم.

وسبق وضم الشرقية للدخان كلا من أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلي الأسبق وكذلك التونسي فراس عيفيه من النجم الساحلي.

ويخوض الشرقية للدخان أول مواسمه في الدوري المصري عبر تاريخه.

محمد ناصر النصر الشرقية للدخان
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