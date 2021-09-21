هل يكرر بسيوني ما لم يحققه إلا البدري في تاريخ السوبر المصري؟

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني - حسام البدري

يقف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش على موعد مع التاريخ، قبل مباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقه والأهلي.

ويلتقي طلائع الجيش وصيف النسخة الماضية من كأس مصر مع الأهلي بطل الدوري والكأس لموسم 2019-2020 في النسخة الـ 18 من كأس السوبر المصري.

رغم سوء حظ بسيوني في الحصول على السوبر المصري كلاعب، حيث رحل مباشرة للإسماعيلي قبل فوز الزمالك بالبطولة الأولى عام 2001، واعتزل مباشرة قبل فوز حرس الحدود بالبطولة عام 2009، إلا أنه قد يحقق رقما لم يحققه سوى حسام البدري حال الفوز بالبطولة.

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بسيوني تواجد كمدرب مساعد رفقة طارق العشري في فوز حرس الحدود على الأهلي بكأس السوبر المصري 2009 بالفوز بنتيجة 2-0.

واليوم إذ استطاع بسيوني أن يحقق فوزه الثاني كمدرب على الأهلي سيصبح ثاني من يحقق لقب السوبر المحلي كمدرب مساعد ثم مدرب بعد حسام البدري.

حسام البدري توج بلقب كأس السوبر المحلي كمدرب مساعد للبرتغالي مانويل جوزيه فتوج بلقب السوبر المصري 4 مرات متتالية بين 2005 و2009 على حساب إنبي مرتين والإسماعيلي ثم الزمالك.

وفي موسم 2009-2010 في أول ظهور للبدري كمدرب خسر أمام حرس الحدود، في نفس الوقت الذي تواجد فيه بسيوني مدربا مساعدا للحرس.

وفي الموسم التالي توج البدري بلقب كأس السوبر على حساب حرس الحدود بالفوز 1-0 ثم الفوز على إنبي موسم 2012-2013 بنتيجة 2-1.

وخسر البدري كأس السوبر 2016-17 أمام الزمالك بركلات الترجيح وفي النسخة التالية توج على حساب المصري البورسعيدي بالفوز بهدف نظيف، ليصبح في جعبة مدرب منتخب مصر السابق 3 ألقاب لكأس السوبر من 5 مشاركات.

بسيوني لم يعرف الفوز على الأهلي كمدرب خلال 8 مباريات سوى في مرة وحيدة تحققت موسم 2014-2015 بهدف دون مقابل رفقة حرس الحدود.

واليوم بسيوني قد يكون على موعد مع التاريخي لتحقيق إنجاز لم يحققه أحدا في الكرة المصرية سوى حسام البدري.

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