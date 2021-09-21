راديو كاتالونيا: برشلونة سيدفع 6 مليون يورو في حالة عدم تمديد عقد كومان

كشفت إذاعة راديو كاتالونيا عن وجود بند في عقد رونالد كومان مع برشلونة يتيح له الحصول على 6 ملايين يورو في حالة لم يتم تمديد تعاقده لموسم ثالث.

البند وُضع في العقد المبرم بين المدرب ورئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتيميو.

ويحق لـ كومان الحصول على 6 ملايين يورو في حال لم يتم تمديد تعاقده لموسم ثالث، وذلك كتعويض عن مبلغ الشرط الجزائي الذي دفعه المدرب ليفسخ تعاقده مع منتخب هولندا.

وفقا للإذاعة الكتالونية فإن البند لن يؤثر على على قرار لابورتا والذي قد يكون بنسبة 100% هو رحيل كومان، وقد يصل التعويض الذي سيدفع لابورتا للمدرب الهولندي نحو 13 مليون يورو في حال قرر إقالته في الوقت الحالي أو في حال مدد تعاقده ثم أقاله.

الأوضاع الاقتصادية قد تكون هي السبب الوحيد في استمرار كومان مع برشلونة حتى الآن، وهو نفس السبب الذي لم يجعل لابورتا يقيله مع بداية الموسم الحالي.

وكانت بعض التقارير تشير إلى رغبة لابورتا في رحيل كومان عن تدريب الفريق عقب فوزه بانتخابات النادي، قبل أن يعلن عن استمراره للموسم الحالي.

برشلونة كان قد وقع مع كومان قبل بداية الموسم الماضي قادما من منتخب هولندا، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد ثمان نقاط، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر مع تبقي مباراة مؤجلة لبرشلونة مع إشبيلية.