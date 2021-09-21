راديو كاتالونيا: برشلونة سيدفع 6 مليون يورو في حالة عدم تمديد عقد كومان

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 13:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

بايرن - برشلونة - كومان

كشفت إذاعة راديو كاتالونيا عن وجود بند في عقد رونالد كومان مع برشلونة يتيح له الحصول على 6 ملايين يورو في حالة لم يتم تمديد تعاقده لموسم ثالث.

البند وُضع في العقد المبرم بين المدرب ورئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتيميو.

ويحق لـ كومان الحصول على 6 ملايين يورو في حال لم يتم تمديد تعاقده لموسم ثالث، وذلك كتعويض عن مبلغ الشرط الجزائي الذي دفعه المدرب ليفسخ تعاقده مع منتخب هولندا.

أخبار متعلقة
أروخو ينقذ كومان.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في الوقت القاتل كومان: برشلونة خسر من بايرن 8-2 في وجود ميسي وسواريز وجريزمان تشكيل برشلونة - كوتينيو أساسي للمرة الأولى.. فقر حاد في خيارات الهجوم كومان: لن أجيب أي سؤال عن مستقبلي.. لعبنا ضد فريق يضيع الوقت

وفقا للإذاعة الكتالونية فإن البند لن يؤثر على على قرار لابورتا والذي قد يكون بنسبة 100% هو رحيل كومان، وقد يصل التعويض الذي سيدفع لابورتا للمدرب الهولندي نحو 13 مليون يورو في حال قرر إقالته في الوقت الحالي أو في حال مدد تعاقده ثم أقاله.

الأوضاع الاقتصادية قد تكون هي السبب الوحيد في استمرار كومان مع برشلونة حتى الآن، وهو نفس السبب الذي لم يجعل لابورتا يقيله مع بداية الموسم الحالي.

وكانت بعض التقارير تشير إلى رغبة لابورتا في رحيل كومان عن تدريب الفريق عقب فوزه بانتخابات النادي، قبل أن يعلن عن استمراره للموسم الحالي.

برشلونة كان قد وقع مع كومان قبل بداية الموسم الماضي قادما من منتخب هولندا، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد ثمان نقاط، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر مع تبقي مباراة مؤجلة لبرشلونة مع إشبيلية.

رونالد كومان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يلغي المظاهر الاحتفالية في السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوي 13 دقيقة | مصر
تقارير: بيرلو وكونتي مرشحان لخلافة كومان في برشلونة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يوضح الموقف القانوني في قضية حمدي النقاز 25 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي 33 دقيقة | الدوري الفرنسي
محمد ناصر من النصر إلى الشرقية للدخان 47 دقيقة | الدوري المصري
راديو كاتالونيا: برشلونة سيدفع 6 مليون يورو في حالة عدم تمديد عقد كومان ساعة | الدوري الإسباني
هل يكرر بسيوني ما لم يحققه إلا البدري في تاريخ السوبر المصري؟ ساعة | الدوري المصري
محامو الزمالك في قضية النقاز لـ في الجول: لا علاقة للتسوية بالحكم.. اللاعب لم يقدم أدلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة