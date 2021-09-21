مران الزمالك الصباحي - اهتمام بالجانب البدني وتقسيم الفريق لمجموعتين

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 12:26

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خصص باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك جلسة بدنية استمرت لمدة 15 دقيقة في مران الفريق الصباحي الذي أقيم الصباحي اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

وعقد الفرنسي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب وشرح خلالها للاعبين برنامج تدريب اليوم.

وقسّم المدير الفني للزمالك اللاعبين لمجموعتين بينما تولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

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ثم قسّم كارتيرون اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تقسيمة فنية خلال التدريب، وخاضت كل مجموعتين تقسيمة في منتصف الملعب، حيث حرص كارتيرون على الاهتمام بالنواحي الفنية وتصحيح أخطاء اللاعبين خلال التقسيمة.

وأدى محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى، وظهر الرباعي بصورة جيدة في التدريبات حيث اهتم مدرب الحراس بالفريق على تدريب لاعبيه على العرضيات وسرعة رد الفعل.

واختتم الفريق بتخصيص فقرة بدنية للاعبين بعد الانتهاء من التقسيمة الفنية، استمرت لمدة 15 دقيقة أدى خلالها اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

مران الزمالك الزمالك
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