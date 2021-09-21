السوبر المصري - معادلة هيديكوتي وتكرار إنجاز 2005-06 ينتظران موسيماني

سيكون الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على موعد مع لقب جديد قد يضاف لخزائنه مع الأهلي عندما يواجه طلائع الجيش في السوبر المصري 2020-2021.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء اليوم في السابعة مساء على ملعب برج العرب في النسخة الـ 18 من كأس السوبر المصري.

موسيماني واجه طلائع الجيش من قبل في 4 مواجهات سابقة فاز في مباراتين بنتيجتي 3-0 في الموسم قبل الماضي و2-1 بلقاء الدور الأول الموسم الماضي، وتعادل سلبيا في لقاء الدور الثاني بالدوري، وفاز بلقب كأس مصري الموسم الماضي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وتحمل مباراة اليوم في السوبر المصري الرقم 63 لموسيماني مع الأهلي منذ توليه المهمة في أكتوبر 2020.

خلال 62 مباراة سابقة حقق الأهلي مع موسيماني الفوز في 44 مباراة وتعادل في 14 وخسر 4 فقط، سجل الأهلي 127 هدفا واستقبل 46 فقط.

على مستوى الألقاب حقق الأهلي الفوز بلقب الدوري المصري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكذلك لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين.

أي أن الجنوب إفريقي يحقق لقبا للمارد الأحمر كل 12.4 مباراة، وفي حال فاز باللقب السادس له مع الأهلي اليوم سيكون موسيماني قد حقق لقبا كل 10.5 مباراة.

كما سيكون موسيماني على موعد مع معادلة موسم 2005-2006 التاريخي للأهلي.

فإذا فاز بلقب السوبر المصري سيكون قد حقق الخماسية لموسم 2019-2020 بالفوز بلقب الدوري (والذي قاد ريني فايلر خلاله الأهلي في أغلب الفترات) والكأس والسوبر المحلي ودوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقي بالإضافة لإنجاز برونزية كأس العالم للأندية.

وهو ما حققه الأهلي رفقة البرتغالي مانويل جوزيه في ولايته الثانية إنذاك.

وكذلك سيرفع موسمياني رصيده إلى 6 ألقاب مع الأهلي متعادلا مع المجري هيديكوتي الذي حقق 6 ألقاب من قبل مع الأهلي في سبعينيات القرن الماضي بواقع 5 دوري ولقب للكأس.

وسيصبح الجنوب إفريقي ثاني أكثر مدرب أجنبي تتويجا بالألقاب خلف البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الـ 20 لقبا مع الأهلي خلال 3 ولايات.

موسيماني سيكون على موعد مع الانفراد بالمرتبة الثانية بإضافة لقبين جديدين، إذ سيكون لديه فرصة المنافسة على اللقب كأس مصر والذي من المفترض أن ينتهي في نوفمبر المقبل، وكذلك لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية والذي لم يتحدد موعده النهائي بعد.