محامي النقاز لـ في الجول: التسوية هي سبب إلغاء المحكمة الرياضية لغرامة الزمالك

كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك المنضم له حديثا، سبب حكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بإلغاء الغرامة التي حكمت بها غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وقال بن ميم لـ FilGoal.com: "سبب حكم المحكمة الرياضية بإلغاء الغرامة الموقعة على الزمالك لصالح حمدي النقاز هو التسوية المتبادلة بين الطرفين، وسحب اللاعب لشكواه ضد الزمالك".

وأوضح بن ميم أن الحكم طبيعي نظرا لسحب الشكوى التي تقدم بها النقاز.

وكان النقاز قد حصل على حكم ضد الزمالك بتسديد مليون و300 ألف دولار له، ولكن مع انضمام النقاز للأبيض، تنازل عن القضية.

ولكن تظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.