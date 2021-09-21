سبينازولا يكشف موعد عودته للملاعب

كشف ليوناردو سبينازولا مدافع روما ومنتخب إيطاليا موعد عودته للملاعب مرة أخرى.

وتعرض ظهير إيطاليا للإصابة في يورو 2020 بقطع في وتر أكيليس في مواجهة بلجيكا بربع النهائي، ليغب عن تتويج الأتزوري باللقب.

وقال الإيطالي البالغ 28 عاما لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا بخير ورميت العكازين".

وأضاف "الأمور تسير على ما يرام وقطعت نصف مشوار التعافي من الإصابة".

وعن موعد عودته أردف "ستكون خلال ما يقرب شهرين أو 3".

وأتم "خلال 75 يوما سأعود مجددا لأرض الملعب، إذا سارت الأمور بشكل جيد".

سبينازولا احتفل بتتويج إيطاليا بيورو 2020 في أرضية الملعب وهو يسير مستندا على عكازين لمساعدته على المشي.

وخاض سبينازولا الموسم الماضي 39 مباراة بقميص الذئاب سجل خلالها هدفين وصنع 8.

وسبق له اللعب لأندية يوفنتوس وأتالانتا وبيروجيا وسيينا.