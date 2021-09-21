رغم الإصابة.. بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا المبدئية لمواجهتي إثيوبيا

اختار هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، جناح الأهلي بيرسي تاو، ضمن قائمته المبدئية لمواجهتي إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

ويعاني تاو من إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب البافانا بافانا ضد غانا في الجولة الثانية من التصفيات، مما سيمنعه من خوض لقاء السوبر المحلي ضد طلائع الجيش.

وفي وقت سابق، قال مصدر بـ الأهلي لـ FilGoal.com إن تاو سيكون جاهزا للمشاركة يوم 10 أكتوبر.

وتقام مباراتي جنوب إفريقيا ضد إثيوبيا يومي 6 و10 أكتوبر نفسه.

وانضم تاو إلى الأهلي قادما من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.