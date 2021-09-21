التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد طلائع الجيش – أزمة دفاعية.. وظهور صفقة جديدة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

لويس ميكيسون - الأهلي

قد يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بحمدي فتحي، في قلب دفاع الأحمر، ضد طلائع الجيش، في مباراة السوبر المصري مساء اليوم الثلاثاء.

وينتظر موسيماني التأكد من جاهزية ياسر إبراهيم، أو بدر بانون، للدفع بأحدهما بجوار أيمن أشرف في قلب الدفاع، مع الدفع بحمدي فتحي بشكل طبيعي في وسط الملعب.

وفي حال دفع موسيماني بإبراهيم أو بانون بجوار أيمن أشرف، فمن المنتظر أن يلعب حمدي فتحي بجوار عمرو السولية في وسط الملعب، أو يحل أليو ديانج بدلا منه في حال مشاركته كقلب للدفاع.

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ومن المتوقع أن يخوض الموزمبيقي لويس ميكيسون أول مبارياته بالقميص الأحمر اليوم.

وبالتالي، يكون تشكيل الأحمر المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم (أو حمدي فتحي أو بدر بانون) – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي (أو أليو ديانج، في حال لعب حمدي فتحي في قلب الدفاع) – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسون

الهجوم: محمد شريف

الأهلي طلائع الجيش السوبر المصري
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