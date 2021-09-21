مواعيد مباريات الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 – السوبر المصري بين الأهلي والطلائع.. تعرف على المعلقين

يُستأنف النشاط الكروي المصري اليوم الثلاثاء، بمباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي الذي كان قد فاز بالثنائية، وطلائع الجيش، وصيف كأس مصر للموسم الماضي.

ويقام اللقاء في السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويعلق على اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت، كل من أيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

وفي بقية مباريات اليوم، يستكمل أتليتكو مدريد حملة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي في السابعة والنصف.

فيما يحل إنتر ميلان ضيفا على فيورنتينا، في إطار حملة الأول للدفاع عن لقبه ومشوار الأخير لاستكمال التألق مع انطلاقة الموسم.

طالع كل مواعيد مباريات اليوم من هنا