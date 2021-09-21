مواعيد مباريات الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 – السوبر المصري بين الأهلي والطلائع.. تعرف على المعلقين

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 10:16

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - حمدي فتحي

يُستأنف النشاط الكروي المصري اليوم الثلاثاء، بمباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي الذي كان قد فاز بالثنائية، وطلائع الجيش، وصيف كأس مصر للموسم الماضي.

ويقام اللقاء في السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويعلق على اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت، كل من أيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

أخبار متعلقة
ريان يكشف كواليس رحيله من الأهلي.. وكيف يرى المنافسة مع شريف ومصطفى في المنتخب ثنائي بيراميدز ولاعب قادم من فرنسا.. تعرف على 12 صفقة لـ الجيش قبل لقاء الأهلي في السوبر طلائع الجيش لـ في الجول: نرفض التعليق على لقاء الأهلي.. كيف حدد اتحاد الكرة ذلك الموعد للسوبر؟

وفي بقية مباريات اليوم، يستكمل أتليتكو مدريد حملة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي في السابعة والنصف.

فيما يحل إنتر ميلان ضيفا على فيورنتينا، في إطار حملة الأول للدفاع عن لقبه ومشوار الأخير لاستكمال التألق مع انطلاقة الموسم.

طالع كل مواعيد مباريات اليوم من هنا

مواعيد مباريات الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
نرشح لكم
أخر الأخبار
محامو الزمالك في قضية النقاز لـ في الجول: لا علاقة للتسوية بالحكم.. اللاعب لم يقدم أدلة 2 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك الصباحي - اهتمام بالجانب البدني وتقسيم الفريق لمجموعتين 47 دقيقة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: ماركينيوس وباريس سان جيرمان رفضا عرضا خرافيا من تشيلسي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر المصري - معادلة هيديكوتي وتكرار إنجاز 2005-06 ينتظران موسيماني ساعة | الدوري المصري
محامي النقاز يكشف لـ في الجول سبب إلغاء المحكمة الرياضية لغرامة الزمالك ساعة | مصر
سبينازولا يكشف موعد عودته للملاعب ساعة | الدوري الإيطالي
السوبر المصري - تاريخ 11 مواجهة لم تجمع الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
رغم الإصابة.. بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا المبدئية لمواجهتي إثيوبيا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك