أروخو بعد هدف الإنقاذ: كان يجب أن نفوز.. هذه هي البداية فقط

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 00:34

كتب : أحمد أباظة

رونالد أروخو يحتفل ضد غرناطة

أبدى رونالد أروخو مدافع برشلونة وصاحب هدف اللحظات الأخيرة اعتقاده أن فريقه كان يجب أن يهزم غرناطة، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

وقال أروخو في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" عقب المباراة: "هذا مؤسف. كان يجب أن نفوز بهذه المباراة أمام الجماهير. هدفي أتى متأخرا بعض الشيء".

وأضاف "تراجع غرناطة كثيرا للدفاع وسيطرنا على المباراة بأكملها. كانت السيطرة لنا طوال الوقت رغم هدف غرناطة المبكر".

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وأوضح "الأهداف التي نتلقاها من الضربات الثابتة هي أخطاء في التركيز، ويجب علينا أن نصحح بعض الأشياء".

واختتم أروخو "يجب أن نذهب إلى قادش (المباراة التالية في الليجا) ونحصل على النقاط الثلاث. نحن نعمل جيدا وهذه هي البداية فقط".

وتقدم غرناطة سريعا في الدقيقة الثانية بهدف دومينجوس دوارتي، وهو الهدف الذي ترتب على ركلة ركنية، فيما تعادل أروخو في الدقيقة 90 برأسية اللحظات الأخيرة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع حاليا في ترتيب الليجا بـ8 نقاط من فوزين وتعادلين، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع ضد إشبيلية.

أروخو برشلونة غرناطة الدوري الإسباني
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