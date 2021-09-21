مدرب أنجولا: تعيين مصر لكيروش قرار صائب.. ومنتخب مصر ليس صلاح فقط

أشاد بيدرو جونزاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا بقرار اتحاد الكرة بتعيين كارلوس كيروش مدربا لمصر خلفا لحسام البدري.

وتحدث مدرب أنجولا لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "تولي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر كان مفاجأة لي ولكنه قرار صائب من الاتحاد المصري".

وأكمل "هو بالنسبة لي مدرب ملهم وللعديد من أبناء جيلي من المدربين أعتقد أنه شيء يسعدني أن أراه وربما أفوز على منتخب مصر وسأكون سعيدا بمواجهة مصر وبمواجهة كيروش".

وأردف "مهمة صعبة أمام كيروش للتأهل إلى كأس العالم لأن خمسة فرق تتأهل من إفريقيا للمونديال وهذا ليس عدلا وعلى فيفا التفكير بمنح عدد أكبر لإفريقيا في البطولة لأنها قوية جدا".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بأربع نقاط خلف ليبيا المتصدرة بست نقاط.

فيما حصد منتخب الجابون نقطة وحيدة يحتل بها المركز الثالث، وأخيرا أنجولا رابعا بدون أي نقطة.

وعن تواجد كيروش خارج الملعب ومحمد صلاح داخله مع منتخب مصر قال: "محمد صلاح واحد من بين أفضل 5 لاعبين في العالم لكن منتخب مصر لا يقتصر عليه فقط بل يمتلك المنتخب مجموعة رائعة من اللاعبين يشكلون فريقا قويا والدفاع لديهم قوي وأحمد حجازي له دور قيادي كبير وبوجود صلاح سيتحسن منتخب مصر كثيرا".

وعن الهزيمة من ليبيا قال: "الهزيمة من ليبيا في ملعبنا كانت مفاجأة، ضد مصر كان ينقصنا 15 لاعبا ونواجه تحدياتنا خطوة بخطوة ونتحلى بالمنافسة ونركز على المستقبل أكثر".

أما عن مواجهتي الجابون المقبلتين قال بيدرو جونزاليس: "منتخب الجابون كان منافسا لنا في تصفيات كأس أمم إفريقيا وهو منتخب صعب وهجومه قوي وليس فقط أوباميانج بل العديد من اللاعبين الأقوياء".