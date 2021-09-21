كومان: لن أجيب أي سؤال عن مستقبلي.. لعبنا ضد فريق يضيع الوقت

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 00:24

كتب : أحمد أباظة

رونالد كومان - برشلونة

كومان برشلونة غرناطة الدوري الإسباني
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