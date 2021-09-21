كومان: لن أجيب أي سؤال عن مستقبلي.. لعبنا ضد فريق يضيع الوقت الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 00:24 كتب : أحمد أباظة رونالد كومان - برشلونة كومان برشلونة غرناطة الدوري الإسباني نرشح لكم أخر الأخبار مدير أعماله: إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد لن يستطيع الجزيري اللعب مع الأبيض 47 دقيقة | الدوري المصري أروخو بعد هدف الإنقاذ: كان يجب أن نفوز.. هذه هي البداية فقط ساعة | الدوري الإسباني مدرب أنجولا: تعيين مصر لكيروش قرار صائب.. ومنتخب مصر ليس صلاح فقط ساعة | منتخب مصر كومان: لن أجيب أي سؤال عن مستقبلي.. لعبنا ضد فريق يضيع الوقت ساعة | الدوري الإسباني مجاهد: اتحاد الكرة لم يتعمد إخفاء قرار منع الزمالك من القيد لأنه أمر لا يخص باقي الأندية ساعة | الدوري المصري المصري لـ في الجول: جريندو سيتواجد في المران.. ملتزمون بتجديد التعاقدات في وقت محدد ساعة | الدوري المصري مجاهد: لم أسعى لتأخير انتخابات اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري سام مرسي: أفضل المدرب الأجنبي لمنتخب مصر.. وأتمنى تواجدي ضمن القائمة النهائية ساعة | منتخب مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مدير أعماله: إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد لن يستطيع الجزيري اللعب مع الأبيض مجاهد: اتحاد الكرة لم يتعمد إخفاء قرار منع الزمالك من القيد لأنه أمر لا يخص باقي الأندية وائل جمعة: تواجد مصطفى محمد مع المنتخب من عدمه قرار فني.. ولم نتحدث حول شارة القيادة ريان يكشف كواليس رحيله من الأهلي.. وكيف يرى المنافسة مع شريف ومصطفى في المنتخب خبر في الجول – طلائع الجيش يضم عمر جابر وكريم الطيب من بيراميدز الأكثر مشاهدة 1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 1 برشلونة 1 غرناطة انتهت الدوري الإيطالي 0 أودينيزي 4 نابولي انتهت الدوري البرتغالي 3 بنفيكا 1 بوافيستا انتهت الدوري البرتغالي 3 سبورتينج براجا 1 تونديلا انتهت كأس السوبر المصري - الأهلي - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - خيتافي - أتليتكو مدريد لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - فيورنتينا - إنتر ميلان لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - أتالانتا - ساسولو لم تبدأ 20:45 الدوري الإسباني - ريال مدريد - مايوركا لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - ميتز - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - ميلان - فينيسيا لم تبدأ 20:45 كأس الرابطة الإنجليزية - تشيلسي - أستون فيلا لم تبدأ 20:45 كأس الرابطة الإنجليزية - مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك