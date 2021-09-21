مجاهد: اتحاد الكرة لم يتعمد إخفاء قرار منع الزمالك من القيد لأنه أمر لا يخص باقي الأندية

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

الزمالك - الدوري - ممر شرفي

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة على أن الاتحاد لم يتعمد إخفاء قرار إيقاف الزمالك من القيد لفترتين انتقالات.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك حتى الآن لم يسدد رسوم القائمة الأولى ولم يتقدم بطلب لقيد الصفقات الجديدة لأنه يعلم أنه موقوف من القيد".

وبسؤاله لماذا لم يعلن اتحاد الكرة إيقاف الزمالك من القيد رد قائلا: "هذا أمر لا يخص باقي الأندية والإعلان يكون مثلا في حالة القرار بخصم النقاط".

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وأكمل "إذا حدث أي جديد قبل نهاية القيد في 7 أكتوبر وتم حل أزمة الزمالك سيتم قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي".

وعن تخفيف عقوبة شيكابالا قال: "الأمر بالكامل أمام لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي".

وكشف عن الموعد الأقرب لنهائي كأس مصر قائلا: "النهائي من المتوقع أن يكون يوم 3 أو 4 نوفمبر المقبل".

وأتم تصريحاته "بداية الدوري ستحدد بعد انتخابات لجنة الأندية والاستقرار على موعد انطلاق المسابقة".

الزمالك أحمد مجاهد الدوري المصري
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