المصري لـ في الجول: جريندو سيتواجد في المران.. ملتزمون بتجديد التعاقدات في وقت محدد

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصرى عن تواجد محمد عبد اللطيف "جريندو" في مران الفريق اليوم الثلاثاء بعد فترة من الانقطاع.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "جريندو سيتواجد فى مران اليوم الثلاثاء و كافة الأمور سيتم حلها و اللاعب أبدى التزامه بالتواجد فى المران الذى سيكون متزامناً مع اول مران يقوده معين الشعبانى بعد وصوله لبورسعيد".

وأكمل "النادى المصرى ملتزم بكافة الامور التعاقدية المنصوص عليها فى عقود اللاعبين السارية و هذا الأمر ينطبق على كافة اللاعبين سواسية".

وأتم نائب رئيس المصري حديثه "لدينا توقيت محدد لتجديد التعاقد الخاص باللاعبين طبقاا للرؤية الفنية والمواعيد المخصصة لذلك من مجلس الإدارة مثلما فعلنا مع الثلاثى فريد شوقى وأحمد مسعود وعمرو موسى".

وكان مصدر مقرب من جريندو قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن سبب انقطاع اللاعب عن المران يعود لتجاهل مسؤولي النادي لطلباته مشددا على عدم تمرده. (طالع التفاصيل)