مجاهد: لم أسعى لتأخير انتخابات اتحاد الكرة

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن أسباب تأخير انتخابات الاتحاد.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم ولن أسعى لتأخير انتخابات اتحاد الكرة حتى أظل رئيسا للاتحاد لأطول فترة".

وأضاف "حاولت بكل قوة إقامة انتخابات اتحاد الكرة يوم 31 يناير الماضي ولكن كان هناك قرارات من الدولة المصرية وأرسلناها للاتحاد الدولي وبالتالي قرر مد عمل اللجنة إلى شهر يوليو وهو وقت لا يجوز إقامة الانتخابات خلاله وبالتالي امتدت فترة عمل اللجنة مرة أخرى".

وأكمل "نجحنا في التعاقد مع المدرب صاحب أفضل سيرة ذاتيه في تاريخ منتخب مصر وهو كيروش".

وواصل "أنا معترض على أكثر من 30% من لائحة الجمعية العمومية ولكني لا أستطيع تعديل أي بند فيها".

وتابع "هناك رؤساء 4 أندية هم من راجعوا لائحة الجمعية العمومية للأندية ووقعوا عليها".

وأتم تصريحاته "نجاح اتحاد الكرة الحالي هو تسليم الاتحاد لمجلس إدارة منتخب في أسرع وقت وسيتم ذلك بمجرد نشر لائحة الجمعية العمومية في الصحيفة الرسمية".