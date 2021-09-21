سام مرسي: أفضل المدرب الأجنبي لمنتخب مصر.. وأتمنى تواجدي ضمن القائمة النهائية

يفضل سام مرسي المحترف في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي تواجد مدرب أجنبي لمنتخب مصر وليس محليا.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون مصر

وتحدث سام مرسي لقناة "صدى البلد" قائلا: "أفضل المدرب الأجنبي ربما القدرة على التواصل كانت أفضل وسأفعل كل شيء لأقنع أي مدير فني للانضمام لمنتخب مصر".

وظهرت بعض الصعوبات في مكالمة سام مرسي فلم يكن الصوت واضحا في باقي إجابته وكانت هذه الإجابة التي تمت ترجمتها من قبل البرنامج.

وعن تواجده في قائمة المحترفين المبدئية للمنتخب استعدادا لمباراتي ليبيا قال: "هذه فرصة رائعة سأحاول استغلالها وأنا سعيد جدا بتواجدي ضمن القائمة".

وواصل "مضطر للانتظار لصدور القائمة النهائية وسأفعل كل شيء للتواجد في القائمة".

وعن مدرب المنتخب السابق حسام البدري قال: "هو فعل كل ما عليه وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

وخاض صاحب الـ30 عاما أربع مباريات دولية سابقا مع منتخب مصر.