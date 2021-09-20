وائل جمعة: تواجد مصطفى محمد مع المنتخب من عدمه قرار فني.. ولم نتحدث حول شارة القيادة

شدد وائل جمعة مدير منتخب مصر أن استمرار مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وجالاتا سراي في قائمة الفريق لمباراتي ليبيا سيكون قرارا فنيا فقط.

وتحدث وائل جمعة لقناة "صدى البلد" قائلا: "نحاول خلق جدل من لا شيء، الكل رأى أن مصطفى محمد ارتكب خطأ، نعم لم نكن متواجدين لكننا كجهاز فني لن نسمح بحدوث مثل ذلك التصرفات وحدث ارتباك حول من قصده اللاعب بتصرفه".

وأكمل "وعندما أتينا لم يكتب أي شخص تقريرا ضد مصطفى محمد، لذا استمراره في القائمة النهائية أو لا سيكون قرار فني بحت ولا شيء آخر".

وعن شارة قيادة منتخب مصر قال: "كيروش هو صاحب القرار ولا أستطيع الإفصاح عن أي شيء الآن فنحن لم نتحدث في الأمر".

أما عن موعد إعلان القائمة بالكامل لمباراتي ليبيا قال: "أسماء القائمة بالكامل لمباراتي ليبيا ستعلن يوم 26 سبتمبر سواء المحترفين أو المحليين".

وأردف "قائمة المحترفين المبدئية سيخرج منها بعض الأسماء في القائمة النهائية".

وأعلن منتخب مصر قائمته المبدئية للاعبين المحترفين والتي ضمت كل من محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد حسن "كوكا" ومحمد النني ومصطفى محمد وسام مرسي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ.

وكشف وائل جمعة عن حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر لقاء الأهلي وطلائع الجيش غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب الذي سيقام على لقب كأس السوبر المصري.

وأكمل "المدرب المساعد الجنوب إفريقي وصل مصر ورودريجو يصل 24 أو 25 سبتمبر".

وعن أهمية تواجد أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب مصر مثله في الجهاز الفني للفراعنة وهل ذلك سيساعد في نقل الخبرات للجيل الحالي قال: "رغبة اللاعبين في الفوز هي رقم واحد وأن تكون العلاقة بينهم جيدة وهذا ما تأكدنا منه بالفعل، لم يتحدث أحد حول وجود أي مشاكل بين اللاعبين".