ريان يكشف كواليس رحيله من الأهلي.. وكيف يرى المنافسة مع شريف ومصطفى في المنتخب

كشف أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي التركي المعار له من الأهلي كواليس رحيله عن القلعة الحمراء بداية الموسم الماضي لصفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وقال ريان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بعد هدفي في مباراة البرازيل الودية عبد الحفيظ تواصل معي وأخبرني أن موسيماني يرغب في عقد جلسة معي ووقتها تعرضت للإصابة بكورونا وبعدما تعافيت كان قوام الأهلي الأساسي اكتمل وأصبح من الصعب أن أحصل على فرصة فطلبت الخروج للإعارة".

وأضاف "أثناء تواجدي في الأولمبياد تلقيت عرضا من نادي ألتاي التركي وتحدثت مع أمير توفيق وطلبت منه الموافقة على الإعارة وبالفعل بعد الرجوع للخطيب وافق الأهلي وانتقالي كان سريعا ولم يشهد أي صعوبات".

وأكمل "أي لاعب يتمنى العودة للأهلي ولكن يجب أن يكون له دورا مع الفريق، وهذا ما تربيت عليه منذ صغري في القلعة الحمراء".

وواصل "قضيت مع الفريق الأول في الأهلي 5 مواسم ولم أحصل على فرصة حقيقية، أحتاج لفرصة مع الفريق ووقتها أستطيع التمسك بها وإذا لم أستطع التمسك بالفرصة وقتها لا يجب أن أتحدث عن أي شيء".

واستمر في تصريحاته "لا يوجد لاعب يستطيع أن يملي شروطه على الأهلي".

وأوضح "كنت ضمن قائمة الأهلي في مباراة الاتحاد بداية الدوري والفريق كان يعاني من غيابات كثيرة وتوقعت أن أشارك ولكن قبل المباراة أخبرني سعد سمير أنني خارج القائمة ووقتها عرفت أنني ليس لي أي دور في الفريق وأن موسيماني غير مقتنع بي".

وتابع "بعد المباراة تحدثت مع موسيماني وأخبرته أنني أريد الحصول على فرصة وبعدها يحكم على قدراتي، لكنه أكد لي صعوبة حصولي على فرصة وأن مشاركتي ستكون لمدة 10 دقائق وأخبرته أنني لن أستفيد أي شيء من ذلك لأنني أريد الانضمام للمنتخب في الأولمبياد".

وأفصح "طلبت من موسيماني الخروج للإعارة لكنه كان يرى أن استمراري مع الأهلي والتدرب أفضل من الانتقال لفريق في مستوى أقل".

واختتم تصريحاته عن الأهلي قائلا: "معظم التدريبات في الأهلي كنت خارجها وأتدرب لوحدي حول الملعب حتى ينتهي المران الجماعي أو أتدرب في الجيم وبذلك لا أستفيد ولا أفيد الأهلي".

منتخب مصر

وعن منتخب مصر قال: "الاستدعاء لمنتخب مصر شرف كبير لي وأنا على تواصل مستمر مع ضياء السيد المدرب العام".

وأكد "سبب عدم انضمامي لمعسكر المنتخب السابق هو تأخير قيدي في نادي ألتاي التركي والبدري تواصل معي وأخبرني أنه كان يجب أن يرسل للنادي طلب الاستدعاء قبل 15 يوما وأنني سوف أتواجد في المعسكرات المقبلة".

وعن المنافسة مع محمد شريف ومصطفى محمد قال: "منافسة قوية وتجعل كل لاعب يريد أن يخرج أقصى ما لديه ليساعد منتخب بلاده".

وأتم تصريحاته "أتمنى فوز الأهلي على طلائع الجيش في السوبر وتكون أولى بطولات الموسم الجديد، وأيضا أتمنى أن يتوج الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي".