نادي هويدي يعتمد تشكيل مجلس الإدارة والجهاز الفني

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 23:20

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - بيان رسمي

أعلن نادي هويدي "مصر للمقاصة" سابقا تشكيل مجلس إدارته والجهاز الفني للفريق الأول رسميا مساء اليوم الإثنين.

ويترأس عمرو هويدي رئاسة مجلس الإدارة ويتولى منصب النائب أحمد هويدي.

فيما يتكون أعضاء مجلس الإدارة من أمنية هويدي ومحمد سعيد وعماد عبد الله ومحيي عوض وعمرو عبد القوي.

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أما الجهاز الفني فيقوده تامر منصب في منصب المدير الفني فيما يتولى منصب المدرب العام طارق حجاج وإسلام عادل منصب المدرب.

فيما يقود حمادة السيد تدريب حراس المرمى، على أن يكون وليد هويدي مديرا للكرة.

وكان عصام سراج مدير التسويق الرياضي قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: " "الجمعية العمومية استقرت على تغيير شعار واسم النادي ليصير نادي هويدي".

وبرر: "هويدي هو الاسم القديم للنادي قبل أن تدخل شركة الفراعنة ومن بعدها شركة المقاصة كراعيين للنادي وما صاحبه من تغيير الاسم، وحاليا انتهى عقد الرعاية ورأينا العودة للاسم القديم".

واحتل مصر للمقاصة المركز 13 في الدوري المصري الموسم الماضي.

مصر للمقاصة نادي هويدي
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