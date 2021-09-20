أروخو ينقذ كومان.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في الوقت القاتل

في اللحظات الأخيرة.. تعادل برشلونة مع ضيفه غرناطة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ختاما لمنافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

البداية أتت سريعة للغاية بعرضية من سيرخيو إسكوديرو قابلها دومينجوس دوارتي بالرأس في شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن، ليتقدم غرناطة في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 18 أتى أول ردود برشلونة الخطرة بتسديدة من سيرجي روبرتو ارتطمت بالعارضة، فيما حاول ممفيس ديباي في الدقيقة 24 بتسديدة من خارج المنطقة ولكن مرت عالية فوق العارضة.

اضطر غرناطة لإجراء أول تبديلاته في الدقيقة 30 بسبب إصابة يان إتيكي وخروجه على النقالة الطبية، ليحل أنخيل مونتورو بدلا منه، ويتلقى البديل ذاته أول إنذارات المباراة بعد 10 دقائق من نزوله بسبب سلوك غير رياضي.

على الناحية الأخرى اضطر رونالد كومان مدرب برشلونة لإجراء تبديله الأول في الدقيقة 42 بخروج الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي متأثرا بالإصابة، ليحل أوسكار مينجويزا بدلا منه.

كاد غرناطة أن يعزز تقدمه في الدقيقة 43 بتسديدة من مونشو تصدى لها تير شتيجن، فيما اقترب التعادل برأسية من رونالد أروخو في الدقيقة 45 ولكن الحارس لويس ماكسيميانو تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

مع بداية الشوط الثاني حل لوك دي يونج بدلا من سيرجي روبرتو في صفوف برشلونة، فيما أتى كارلوس نيفا على حساب سيرخيو إسكوديرو في صفوف غرناطة.

استمرت محاولات برشلونة اعتمادا على أروخو في الرأسيات حيث سدد واحدة أخرى في الدقيقة 56 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن، ليجري كومان تبديله الثالث في الدقيقة 60 بخروج فيليبي كوتينيو ونزول جافي.

أجرى روبرتو مورينو مدرب غرناطة تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 67 بخروج خورخي مولينا وأنطونيو بويرتاس ونزول لويس سواريز وماكسيم جونالون بدلا منهما، وعلى خطى مونتورو نال جونالون الإنذار بعد 4 دقائق من نزوله.

وفي الدقيقة 75 اختتم برشلونة تبديلاته بنزول ريكي بويج وجيرارد بيكيه بدلا من سيرجيو بوسكيتس ويوسف ديمير، فيما نال مينجويزا أول إنذارات برشلونة في الدقيقة 77.

استخدم مدرب غرناطة تبديله الأخير في الدقيقة 78 بنزول جيرمان سانشيز بدلا من لويس أبرام، فيما أهدر لوك دي يونج فرصة ذهبية للتعادل في الدقيقة 80 بعد وصول الركنية إليه، لتذهب رأسيته فوق العارضة.

طالب أروخو بركلة جزاء في الدقيقة 88 ولكنه نال البطاقة الصفراء بدلا منها للاعتراض، ولكن في الدقيقة 90 نجح المدافع ذاته في مقابلة عرضية جافي وتسجيل هدف التعادل برأسية.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 8 نقاط في المركز السابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز السادس ولهما مباراة مؤجلة معا، فيما يحتل غرناطة المركز السابع عشر بـ3 نقاط من 3 تعادلات دون تحقيق أي فوز هذا الموسم.