ثنائي بيراميدز ولاعب قادم من فرنسا.. تعرف على 12 صفقة لـ الجيش قبل لقاء الأهلي في السوبر

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق طلائع الجيش

قبل ساعات فقط من مواجهة الأهلي في السوبر المصري نجح طلائع الجيش في إبرام صفقتين لدعم صفوف فريقه.

عمر جابر

النادي : بيراميدز

طلائع الجيش

ويلعب طلائع الجيش ضد الأهلي في مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 التي تقام غدا الثلاثاء، في ملعب برج العرب.

ودخل طلائع الجيش سوق الانتقالات بقوة لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، وأول مباراة ستشهد ظهور الصفقات الجديدة هي مواجهة السوبر ضد الأهلي.

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ونجح طلائع الجيش في الحصول على خدمات الثنائي عمر جابر وكريم الطيب من بيراميدز على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وذلك قبل ساعات من مباراة السوبر، ليكون ثنائي بيراميدز آخر المنضمين لصفوف طلائع الجيش حتى الآن.

ووصل عدد صفقات طلائع الجيش إلى 12 صفقة. كما رحل عدة لاعبين عن صفوف الفريق العسكري أبرزهم المهاجم عمرو جمال الذي انضم لصفوف فاركو، والجناح أحمد سمير المنضم لصفوف فيوتشر.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل صفقات طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

1- ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا

2- محمد جابر من المصري

3- كازادي كاسونجو من المصري

4- محمد الصباحي من الاتحاد (إعارة)

5- محمد أنور من الاتحاد

6- عبد الرحمن شيكا من الإنتاج الحربي

7- أحمد عفيفي من الإنتاج الحربي

8- محمد علي الجويني من الصفاقسي

9- كريم عمير من بوردو الفرنسي

10- رمزي مدحت من وادي دجلة

11- عمر جابر من بيراميدز (إعارة)

12- كريم الطيب من بيراميدز (إعارة)

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري السوبر المصري
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