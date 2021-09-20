مران الأهلي – تحت أعين الخطيب.. التدرب على الركلات الحرة والجزاء

شهد مران الأهلي الرئيسي الذي أقيم اليوم الإثنين استعدادا لملاقاة طلائع الجيش غدا الثلاثاء مشاركة جميع اللاعبين فيه.

ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر المصري.

وبدأ المران من فندق الإقامة حيث ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة على اللاعبين.

وفي الملعب خضع الفريق لتدريبات بدنية تبعها تقسيمة جماعية شهدت حماسا من كل اللاعبين.

وفي الختام تدرب الفريق على تسديد ركلات الجزاء ولعب الركلات الحرة.

وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري 11 مرة كرقم قياسي فيما تعد هذه مشاركة طلائع الجيش الأولى في البطولة.