مران الأهلي – تحت أعين الخطيب.. التدرب على الركلات الحرة والجزاء

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 22:07

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شهد مران الأهلي الرئيسي الذي أقيم اليوم الإثنين استعدادا لملاقاة طلائع الجيش غدا الثلاثاء مشاركة جميع اللاعبين فيه.

ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر المصري.

وبدأ المران من فندق الإقامة حيث ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة على اللاعبين.

أخبار متعلقة
مران الزمالك المسائي – مباراة مصغرة بين اللاعبين.. ومشاركة المثلوثي خبر في الجول – طلائع الجيش يضم عمر جابر وكريم الطيب من بيراميدز

وفي الملعب خضع الفريق لتدريبات بدنية تبعها تقسيمة جماعية شهدت حماسا من كل اللاعبين.

وفي الختام تدرب الفريق على تسديد ركلات الجزاء ولعب الركلات الحرة.

وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري 11 مرة كرقم قياسي فيما تعد هذه مشاركة طلائع الجيش الأولى في البطولة.

الأهلي طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أروخو ينقذ كومان.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في الوقت القاتل دقيقة | الدوري الإسباني
ثنائي بيراميدز ولاعب قادم من فرنسا.. تعرف على 12 صفقة لـ الجيش قبل موجهة الأهلي في السوبر 7 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – تحت أعين الخطيب.. التدرب على الركلات الحرة والجزاء 58 دقيقة | مصر
مران الزمالك المسائي – مباراة مصغرة بين اللاعبين.. ومشاركة المثلوثي ساعة | الدوري المصري
تقرير يكشف: رونالدو استحق ركلة جزاء ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – طلائع الجيش يضم عمر جابر وكريم الطيب من بيراميدز 2 ساعة | مصر
انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) - (1) غرناطة 2 ساعة | الدوري الإسباني
لم يُهزم أبدا.. ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء السوبر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك