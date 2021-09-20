مران الزمالك المسائي – مباراة مصغرة بين اللاعبين.. ومشاركة المثلوثي

شارك حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك في مران الفريق الأبيض المسائي الذي أقيم اليوم الإثنين بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وأصيب اللاعب التونسي بكدمة في الكاحل في مران الأحد لكنه عاد اليوم.

وكان الزمالك خاض مرانا صباحيا اليوم ركز فيه الجهاز الفني على التدريبات البدنية فقط.

وأجرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مباراة مصغرة بين اللاعبين بعدما تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

وتستمر الجمموعة الفائزة في الملعب فيما تشارك المجموعة الأخرى.

ويستعد الزمالك للقاء توسكبر الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر.