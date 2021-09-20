خبر في الجول – طلائع الجيش يضم عمر جابر وكريم الطيب من بيراميدز

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 20:43

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - عمر جابر - محمد حمدي

نجح طلائع الجيش في إتمام تعاقده مع ثنائي بيراميدز عمر جابر وكريم الطيب قبل لقاء الأهلي.

كريم الطيب

النادي : الجونة

عمر جابر

النادي : بيراميدز

طلائع الجيش

وحسبما علم FilGoa.com فإن طلائع الجيش ضم اللاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسم وانتظما في معسكر الفريق المقاة في برج العرب.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش لسؤاله عن الأمر وقال: "ضممنا كريم الطيب".

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وعن عمر جابر قال: "لا تعليق".

ويستعد طلائع الجيش لملاقاة الأهلي غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر المصري.

ويعد عمر جابر من ناشئي الزمالك وانتقل منه إلى بازل السويسري ثم لوس أنجلوس الأمريكي ثم بيراميدز.

وخاض عمر جابر مع بيراميدز 108 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ستة.

أما كريم الطيب فبدأ مسيرته في أسوان ومنه انتقل إلى بيراميدز الذي أعاره مباشرة إلى الجونة.

وخلال الموسم المنصرم مع الجونة خاض كريم الطيب 25 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

طلائع الجيش عمر جابر كريم الطيب
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