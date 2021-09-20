انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) - (1) غرناطة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

دومينجوس دوارتي يسجل الهدف الأول - برشلونة × غرناطة

يستقبل برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 93 إنذار يناله جيرارد بيكيه مدافع برشلونة

ق 90 جووووووول رونالد أروخو يسجل التعادل في الوقت القاتل.. عرضية جافي تصل إلى رأس المدافع الذي ينقذ برشلونة من الخسارة

ق 88 أروخو يطالب بركلة جزاء ولكنه ينال إنذارا للاعتراض

ق 87 إنذار آخر في صفوف غرناطة يناله مونشو بسبب العرقلة

ق 86 الحكم ينذر رونالد كومان مدرب برشلونة للاعتراض، وحارس غرناطة لويس ماكسيميانو لإضاعة الوقت

ق 80 لوك دي يونج يهدر هدف التعادل برأسية تمر فوق العارضة بعد ركنية وصلت إليه

ق 78 غرناطة يختتم تبديلاته بنزول جيرمان سانشيز على حساب لويس أبرام

ق 77 ثالث الإنذارات في المباراة وأولها في صفوف برشلونة من نصيب أوسكار مينجويزا

ق 75 كومان يختتم تغييراته الخمسة بنزول ريكي بويج وجيرارد بيكيه بدلا من سيرجيو بوسكيتس ويوسف ديمير

ق 71 الإنذار الثاني من نصيب غرناطة بتدخل عنيف من ماكسيم جونالون

ق 67 تبديلين في صفوف غرناطة بخروج خورخي مولينا وأنطونيو بويرتاس ونزول لويس سواريز وماكسيم جونالون

ق 60 تبديل ثالث في صفوف برشلونة بخروج فيليبي كوتينيو ونزول جافي

ق 56 عرضية تصل إلى أروخو يسددها بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 46 التبديل الثاني في صفوف غرناطة بنزول كارلوس نيفا بدلا من سيرخيو إسكوديرو

ق 46 ثاني تبديلات برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني بنزول لوك دي يونج بدلا من سيرجي روبرتو

بداية الشوط الثاني

ق 45+3 الكرة ترتد إلى خارج منطقة جزاء غرناطة ليسددها بوسكيتس ولكن بعيدا عن المرمى

ق 45 التعادل يضيع.. رأسية من رونالدو أروخو يتصدى لها الحارس لويس ماكسيميانو

ق 43 مونتشو يسدد من متابعة خطرة ولكن تير شتيجن يتصدى بصعوبة

ق 42 تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج الظهير الأيسر الواعد أليخاندرو بالدي ونزول أوسكار مينجويزا بدلا منه

ق 40 الإنذار الأول في المباراة من نصيب البديل أنخيل مونتورو

ق 30 التبديل الأول في صفوف غرناطة بخروج يان إتيكي ونزول أنخيل مونتورو

ق 29 إتيكي يغادر الملعب على "نقالة" رفقة الجهاز الطبي

ق 26 توقف اللعب بسبب إصابة يان إتيكي لاعب وسط غرناطة

ق 24 ديباي يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر عالية فوق العارضة

ق 20 ديباي يرسل عرضية إلى منطقة جزاء غرناطة ولكن الدفاع ينجح في الإبعاد

ق 18 عرضية من كوتينيو يتلقاها سيرجي روبرتو ويسدد ولكن العارضة بالمرصاد.. أخطر فرص برشلونة حتى الآن

ق 9 تمريرة من فرينكي دي يونج إلى ديست في موقع خطر ولكن الأخير لم يتمكن من اللحاق بها

ق 7 لويس ميلا يرسل ركنية لصالح غرناطة إلى منطقة جزاء برشلونة ولكن يبعدها الدفاع

ق 2 جووووول غرناطة يسجل الأول سريعا.. دومينجوس دوارتي يتلقى العرضية من سيرخيو إسكوديرو ويودع الكرة بالرأس في شباك تير شتيجن

بداية المباراة

برشلونة غرناطة الدوري الإسباني
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