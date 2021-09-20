الجونة يضم محمود عبد القادر لاعب بيراميدز السابق

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

محمود عبد القادر - الجونة

أعلن نادي الجونة التعاقد رسميا مع محمود عبد القادر الظهير الأيسر السابق لفريق بيراميدز.

وجاء تعاقد الجونة مع محمود عبد القادر بشكل حر بعد رحيله عن صفوف بيراميدز.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما هو الصفقة رقم 6 لنادي الجونة خلال فترة الانتقالات الجارية.

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انضمام عبد القادر لصفوف الجونة جاء أيضا لتعويض رحيل الظهير الأيسر الأساسي للفريق جوناثان نجويم، الذي انضم لصفوف فيوتشر.

وتعاقد الجونة حتى الآن مع كل من كريم طارق وعمرو طارق، وشيميليس بيكلي ومحمد رزق وخالد قمر.

بينما رحل عن الفريق الساحلي كل من جونثان نجويم وأحمد عادل عبد المنعم والظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب.

الجونة بيراميدز محمود عبد القادر
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