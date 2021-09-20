تشكيل برشلونة - كوتينيو أساسي للمرة الأولى.. فقر حاد في خيارات الهجوم

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 20:00

كتب : أحمد أباظة

فيليبي كوتينيو - برشلونة

أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن تشكيل الفريق لمواجهة غرناطة على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الظهور الأول لصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، ضمن الثلاثي الهجومي للفريق الكتالوني.

وتستمر مشاركة الواعد أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة جوردي ألبا، فيما ينتقل سيرجي روبرتو إلى خط الوسط، الذي لا يملك خيارات على مقاعد البدلاء سوى جافي وريكي بويج.

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ويتواجد جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وأوسكار مينجويزا على مقاعد البدلاء أيضا كخيارات لخط الدفاع، فيما يعاني الهجوم من إصابات متعددة، أسفرت عن تواجد لوك دي يونج وحده بجوار كومان.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست – رونالد أروخو – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: يوسف دمير – ممفيس ديباي – فيليبي كوتينيو

يذكر أن برشلونة يملك 7 نقاط من 3 مباريات حتى الآن يحتل بها المركز العاشر مؤقتا، وله مباراة مؤجلة مع إشبيلية.

برشلونة غرناطة الدوري الإسباني
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