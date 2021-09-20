طلائع الجيش لـ في الجول: نرفض التعليق على لقاء الأهلي.. كيف حدد اتحاد الكرة ذلك الموعد للسوبر؟

يشعر طلائع الجيش بالغضب جراء تحديد اتحاد الكرة الـ21 من شهر سبتمبر الجاري موعدا للقاء الفريق ضد الأهلي على كأس السوبر لموسم 2020-2021.

وتحدث أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com قائلا: "نرفض التعليق عن المباراة أو الحديث عنها".

وبرر "هناك أندية في مصر استطاعت تكوين نفسها ونحن لم نستطع قيد بعض من صفقاتنا الجديدة".

وأكمل متسائلا "كيف أواجه الأهلي الفريق الجديد المكتمل في مصر والذي قيد كل صفقاته غدا؟ كيف حدد اتحاد الكرة ذلك الموعد للقاء السوبر؟".

وشدد "اتحاد الكرة وضعنا في ظرف لا نستطيع من خلاله خوض المباراة".

وتابع أحمد المهدي حديثه "اللاعبون لم يحصلوا على راحة كافية ولم أكون فريقي بعد بشكل جيد، الفريق الوحيد الذي كون نفسه هو الأهلي وهذا سبب رفضنا التعليق على المباراة".

ويلتقي الأهلي بمنافسه طلائع الجيش غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب في كأس السوبر بعدما التقيا في الملعب ذاته الموسم الماضي في نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي في ذلك الوقت بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.