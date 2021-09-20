تعرف على برنامج منتخب مصر استعدادا لمباراتي ليبيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فما هو برنامج الفراعنة خلال تلك الفترة الحاسمة؟

سيدخل منتخب مصر في معسكر في ملعب برج العرب في الإسكندرية يخوض من خلاله مباراة ودية أمام ليبريا في الـ30 من شهر سبتمبر الجاري.

وسوف يستمر منتخب مصر في معسكره في برج العرب استعدادا للقاء ليبيا هناك في الثامن من شهر أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ولم يتقرر حتى الآن وفقا لما علم FilGoal.com السماح بحضور الجماهير من عدمه لتلك المباراة بعدما طلب اتحاد الكرة من الجهات المعنية حضورهم.

وبعد لقاء الذهاب سيسافر منتخب مصر إلى بني غازي صباح التاسع من شهر أكتوبر الجاري لخوض مباراة الجولة الرابعة.

وستقام المباراة في ملعب شهداء بنينا الذي يتسع لما يقرب من 11 ألف متفرج.

وكانت مباراة منتخب ليبيا أمام الجابون في الجولة الأولى أقيمت على الملعب ذاته وفاز فيها أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر المجموعة السادسة بست نقاط ويليه منتخب مصر بأربع نقاط.

ويتأهل أصحاب الصدارة في كل المجموعات العشرة إلى المرحلة النهائية من التصفيات.