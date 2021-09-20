تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات المونديال

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

مصر والجابون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراتي مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف اتحاد كرة القدم المصري عن موعد المباراتين يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، في تمام التاسعة بتوقيت مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديا يوم 30 سبتمبر الجاري في ملعب برج العرب في الإسكندرية استعدادا لمباراتي ليبيا.

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ويتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة في التصفيات برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط.

ثم الجابون في المركز الثالث بنقطة، وأخيرا أنجولا دون نقاط.

وتقام مباراة الجولة الثالثة من التصفيات بين مصر وليبيا يوم 8 أكتوبر، والملعب الأقرب لاستضافة المواجهة هو برج العرب في الإسكندرية.

على أن تقام المباراة الثانية في بني غازي في ليبيا.

ويبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عمله مع الفراعنة بداية من مباراة ليبيريا الودية، بعدما تولى المهمة عقب رحيل حسام البدري.

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