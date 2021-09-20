مصدر مقرب من جريندو لـ في الجول: ليس متمردا على المصري.. لا يجد التقدير وهذا ما حدث

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 17:36

كتب : أيمن عيد

جريندو في معسكر المصري

لا يمر محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري بأفض فترة له في صفوف النادي البورسعيدي بسبب تجاهل طلباته من قبل مسؤولي النادي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "جريندو يمر بحالة نفسية سيئة نظرا لتجاهل مسؤولي المصري لطلباته منذ الموسم الماضي ولكنه ليس متمردا على النادي".

وشدد "لا يخطط جريندو للرحيل عن المصري ولكنه يطلب التقدير من النادي ولكن رد بعض المسؤولين عليه جعليه يشعر بالصدمة والإحباط".

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وأردف "تفاصيل الأزمة بدأت بعد إعارته لحرس الحدود وتجديد تعاقده لموسمين ولم يتحدث اللاعب في تفاصيل مالية لأنه كان يفكر في العودة للملاعب السعودية نظرا لأنه من مواليد السعودية".

وأكمل "انتهت الإعارة وتلقى عدة عروض داخلية وخارجية ولكن إدارة النادي أقنعته بالاستمرار لأن الفريق ضم لاعبين على مستوى عال تحت قيادة علي ماهر واستمراره سيكون مفيدا للناد وله وسيتم تعويضه ماديا".

واستدرك المصدر "لكن ما حدث أن اللاعب قرار الاستمرار وطلب تقديره ماديا ولكن هذا لم يحدث".

وواصل "جريندو خُصم منه 140 ألف جنيه بواقع 100 ألف جنيه بعد الإقصاء من كأس مصر و40 ألف جنيه عقوبة حادثة على الطريق بالسيارة مع زملائه ولم يعترض رغم أن تعاقده من أقل عقود اللاعبين في الفريق".

وأضاف "وضع جريندو يختلف عن اللاعبين الجدد، فهو في المصري منذ عدة مواسم ولم يحصل الموسم الماضي سوى على 50% من مستحقاته فقط ودائما ما كانت تتأخر مستحقاته لعدة أشهر".

وتابع "تلقى جريندو عروضا من الاتحاد السكندري والمقاولون العرب والبنك الأهلي وفاركو والجونة وسيحصل المصري على مقابل مادي جيد من بيعه لكن إدارة النادي رفضت وترفض حتى تعديل تعاقده".

وأتم "موقف اللاعب معلق حاليا وهناك بعض من يتحدث معه من الإدارة ولكنه حينما يطلب عقد جلسة لتعديل تعاقده لا يجد استجابة وتعاقده ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل هو يكن كل احترام للمصري وجماهيره ولكن في النهاية الكرة مصدر دخله الوحيد".

اللاعب صاحب الـ30 عاما خاض مع الصري 87 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 13.

وانضم جريندو إلى المصري قادما من نادي مصر في عام 2017.

جريندو المصري في الدوري
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